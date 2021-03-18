На кого страховка КАСКО не распространяется

КАСКО – страхование автомобиля, подразумевающее компенсацию затрат его владельцу в случае повреждения или угона транспортного средства. Самые «безобидные» правила страхования часто нарушаются по незнанию. Для выплаты страховки очень важно, кто и в каком состоянии находился за рулем автомобиля во время ДТП.

Об этом пишет Forinsurer.

Вы не получите выплату по страховке, если за рулем тот:

кто не внесен в Договор страхования, как такой, кому разрешено данное действие;

кто не имеет водительского удостоверения, либо удостоверения определенной категории;

кто не имеет доверенности на право вождения транспортного средства;

кто пребывал в состоянии алкогольного, наркотического, либо токсического опьянения или отказался пройти медицинскую экспертизу после ДТП .

“Именно медицинская экспертиза зачастую становится камнем преткновения в отношениях автовладельца и страховщика. Многие страховые компании ставят условие о прохождении медосмотра в течение 2-х часов после ДТП. Справки должны выдавать только специализированные медицинские учреждения, которые утверждены Министерством здравоохранения”, – говорят эксперты.

Отдельным пунктом можно вынести пребывание под влиянием лекарственных средств (многие жаропонижающие входят в список несовместимых с управлением автомобилем лекарств). В этом случае может быть две рекомендации:

уточняйте у страхового агента, какие препараты запрещается употреблять за рулем;

внимательно читайте инструкции к лекарствам.

Какие риски покрывает полис КАСКО:

ущерб в результате ДТП . Любое повреждение или уничтожение застрахованного по КАСКО транспортного средства, его отдельных частей или дополнительного оборудования вследствие дорожно-транспортного происшествия;

угон. Незаконное завладение транспортным средством путем кражи, грабежа, разбойного нападения. По этому риску покрывается угон транспортного средства, находящегося в любом месте, в любое время;