На кого страховка КАСКО не распространяется

КАСКО – страхование автомобиля, подразумевающее компенсацию затрат его владельцу в случае повреждения или угона транспортного средства. Самые «безобидные» правила страхования часто нарушаются по незнанию. Для выплаты страховки очень важно, кто и в каком состоянии находился за рулем автомобиля во время ДТП.
Об этом пишет Forinsurer.
Вы не получите выплату по страховке, если за рулем тот:
“Именно медицинская экспертиза зачастую становится камнем преткновения в отношениях автовладельца и страховщика. Многие страховые компании ставят условие о прохождении медосмотра в течение 2-х часов после ДТП. Справки должны выдавать только специализированные медицинские учреждения, которые утверждены Министерством здравоохранения”, – говорят эксперты.
Отдельным пунктом можно вынести пребывание под влиянием лекарственных средств (многие жаропонижающие входят в список несовместимых с управлением автомобилем лекарств). В этом случае может быть две рекомендации:
Какие риски покрывает полис КАСКО:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На рынок хлынул дешевый бензинВчера, 19:12 - 57805 8
13 миллионов работающих должны содержать 11 миллионов пенсионеровВчера, 11:10 - 1335 8
Цены на «первичку» и «вторичку» в Украине пошли вверхВчера, 14:09 - 2642 5
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания10 ч. назад - 1177 3
Полис медицинского страхования имеет всего 6% украинцев8 ч. назад - 218 1
На рынок хлынул дешевый бензинВчера, 19:12 - 57805 8
Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы9 ч. назад - 3856
Украинцам задним числом сокращают пенсии и заставляют вернуть в бюджет разницуВчера, 16:00 - 2801
ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жилье7 ч. назад - 1672
Агентство S&P дало прогноз курса валют на 4 года6 ч. назад - 1316
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)4 ч. назад - 21
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 648
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 452 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1670 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2678 1