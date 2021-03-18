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На кого страховка КАСКО не распространяется

На кого страховка КАСКО не распространяется

КАСКО – страхование автомобиля, подразумевающее компенсацию затрат его владельцу в случае повреждения или угона транспортного средства. Самые «безобидные» правила страхования часто нарушаются по незнанию. Для выплаты страховки очень важно, кто и в каком состоянии находился за рулем автомобиля во время ДТП.

Об этом пишет Forinsurer.

Вы не получите выплату по страховке, если за рулем тот:

  • кто не внесен в Договор страхования, как такой, кому разрешено данное действие;
  • кто не имеет водительского удостоверения, либо удостоверения определенной категории;
  • кто не имеет доверенности на право вождения транспортного средства;
  • кто пребывал в состоянии алкогольного, наркотического, либо токсического опьянения или отказался пройти медицинскую экспертизу после ДТП.

“Именно медицинская экспертиза зачастую становится камнем преткновения в отношениях автовладельца и страховщика. Многие страховые компании ставят условие о прохождении медосмотра в течение 2-х часов после ДТП. Справки должны выдавать только специализированные медицинские учреждения, которые утверждены Министерством здравоохранения”, – говорят эксперты.

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Отдельным пунктом можно вынести пребывание под влиянием лекарственных средств (многие жаропонижающие входят в список несовместимых с управлением автомобилем лекарств). В этом случае может быть две рекомендации:

  • уточняйте у страхового агента, какие препараты запрещается употреблять за рулем;
  • внимательно читайте инструкции к лекарствам.

Какие риски покрывает полис КАСКО:

  • ущерб в результате ДТП. Любое повреждение или уничтожение застрахованного по КАСКО транспортного средства, его отдельных частей или дополнительного оборудования вследствие дорожно-транспортного происшествия;
  • угон. Незаконное завладение транспортным средством путем кражи, грабежа, разбойного нападения. По этому риску покрывается угон транспортного средства, находящегося в любом месте, в любое время;
  • ущерб вследствие других событий. Повреждение или уничтожение застрахованного по КАСКО автомобиля, его составных частей или дополнительного оборудования вследствие противоправных действий третьих лиц (в т.ч. дополнительного оборудования), стихийного бедствия, пожара, взрыва, нападения животных, падения на транспортное средство посторонних предметов, повреждения камнями и другими предметами, которые вылетели из-под колес транспортного средства, а также вследствие внешнего физического воздействия других случайных и непредвиденных событий.

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По материалам Finance.UA
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