Задержки зарплат в Украине участились — Госстат

С начала этого года в Украине стало больше работников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату. В январе их количество выросло почти наполовину, до 148,3 тыс. человек.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
«Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, увеличилось на 48,5% и на 1 февраля 2021 г. составило 148,3 тыс. человек, или 2,1% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике», — сообщили в Госстате.
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Как отмечается, каждому из указанных работников не выплачено в среднем 20,0 тыс. грн, что в 1,6 раза превышает среднюю заработную плату за январь 2021 года.
В общем задолженность по выплате заработной платы в январе 2021 г. увеличилась на 13,8%, или на 360,3 млн грн, и на 1 февраля составила 2 971,8 млн грн, что составляет 3,3% фонда оплаты труда, начисленного за январь.
Существенное увеличение суммы невыплаченной заработной платы в январе, согласно статистическим данным, наблюдалось:
Увеличение долга в январе наблюдалось в 19 регионах, а наиболее существенно:
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