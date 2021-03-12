Задержки зарплат в Украине участились — Госстат

С начала этого года в Украине стало больше работников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату. В январе их количество выросло почти наполовину, до 148,3 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

«Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, увеличилось на 48,5% и на 1 февраля 2021 г. составило 148,3 тыс. человек, или 2,1% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике», — сообщили в Госстате.

Читайте также: Стало известно, в какой сфере уволили больше всего украинцев в 2020 году

Как отмечается, каждому из указанных работников не выплачено в среднем 20,0 тыс. грн, что в 1,6 раза превышает среднюю заработную плату за январь 2021 года.

В общем задолженность по выплате заработной платы в январе 2021 г. увеличилась на 13,8%, или на 360,3 млн грн, и на 1 февраля составила 2 971,8 млн грн, что составляет 3,3% фонда оплаты труда, начисленного за январь.

Существенное увеличение суммы невыплаченной заработной платы в январе, согласно статистическим данным, наблюдалось:

в строительстве (на 50,8 млн грн),

производстве машин и оборудования, не отнесенных к другим группам (на 47,8 млн грн),

профессиональной, научной и технической деятельности (на 31 млн грн),

производстве электрооборудования (на 30,5 млн грн).

Увеличение долга в январе наблюдалось в 19 регионах, а наиболее существенно:

в Киеве (на 130,7 млн грн),

Харьковской (на 84,4 млн грн),

Львовской (на 52,4 млн грн),

Днепропетровской (на 43,0 млн грн) областях.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.