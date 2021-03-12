Арендаторы госимущества накопили миллионные долги

За последние три года частные субъекты хозяйствования не перечислили в бюджет 300 млн грн арендной платы. Об этом в Telegram сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на данные Счетной палаты.
В частности, только за первые три квартала 2020-го по договорам аренды единого имущественного комплекса (ЕИК) ГП «Добропольеуголь» и его структурного подразделения «Шахта Белозерская» бюджет недополучил свыше 143,7 млн грн, отмечается в отчете.
Одновременно за ЕИК ГП «Азовский судоремонтный завод» задолжали 26 млн грн. А по договорам аренды имущества морских торговых портов долг составляет 40 млн грн.
Кроме того, арендаторы имущества международного аэропорта «Борисполь» не погасили 70 млн грн.
К тому же по договору группы инвентарных объектов, заключенному с «Европиан Агро Инвестмент Юкрейн», бюджет недополучил 17,4 млн грн.
Стоит отметить, что государство потеряло арендованного имущества на сумму 11,7 млн грн. Это произошло по причине отсутствия контроля и промедления с принятием быстрых управленческих решений.
Также существуют риски, что государство не сможет вернуть еще часть имущества на 14,4 млн грн.
Напомним, Оператор газотранспортной системы Украины в 2020 году уплатил в государственный бюджет 14,86 млрд грн налогов. Эта сумма равна четверти всех расходов на социальную помощь украинцам в прошлом году.
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