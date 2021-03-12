СЕТАМ распродал арестованных авто на 142 млн грн

ГП «СЕТАМ» Минюста по продаже арестованного имущества реализовало в течение 2020 года на электронной площадке OpenMarket 1258 легковых авто на общую сумму 142,32 млн грн, сообщила пресс-служба госпредприятия.

Активней всего на площадке продавались следующие автомобили: ВАЗ (178); Daewoo (105); Volkswagen (70); Toyota (51); Nissan (50); Hyundai (45); Renault (36), Ford (35); Kia (30); Skoda (27).

Больше всего в 2020 году было выручено за Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска, который продали за 1,44 млн грн.

«Транспортные средства — самая популярная категория продаж на нашем аукционе. Постоянные наши покупатели знают, что на OpenMarket есть возможность приобрести арестованное авто после вторых торгов с дисконтом в 25%, а на третьих — и в половину дешевле», — отметил глава Г П Александр Мамро.

Напомним, в феврале 2021 года самой популярной моделью подержанного автомобиля по поиску в интернете стал Renault Megane. Среди новых машин чаще всего интересовались «Гелендвагеном».