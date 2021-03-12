В ЕС назвали четыре направления обновленной миграционной политики

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовал обновленные направления усовершенствования политики Евросоюза в сфере регулирования миграции. По его словам, таких направлений четыре.
Об этом он заявил на пресс-конференции после виртуальной встречи министров иностранных и внутренних дел ЕС, сообщает сайт eeas.europa.eu.
По словам Боррелля, главные направления продвижения в вопросах миграционной политики стран ЕС можно изложить в четырех пунктах.
Во-первых, члены ЕС не могут рассматривать политику миграции изолированно от общих партнерских отношений со странами происхождения и транзита, без участия которых невозможно решить любую проблему в этой сфере.
Второе направление касается широкого подхода к положениям Пакта миграции ЕС, который предусматривает меры регулирования с одновременным достижением прогресса в вопросах реадмиссии. Этот принцип должен стать частью общих отношений ЕС со странами-партнерами.
Третье. Общие вопросы регулирования миграции с третьими странами и соответствующие договоренности должны содержать положения о путях легальной миграции.
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