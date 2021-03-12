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Энергоатом заплатил €16,2 миллиона кредита ЕБРР

Энергоатом заплатил €16,2 миллиона кредита ЕБРР

«Энергоатом» выплатил часть кредита и проценты по нему Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 16,2 млн евро, а также государству – 7,8 млн грн комиссии за предоставление государственных гарантий.

Об этом сообщается на сайте компании.

«12 марта 2021 НАЭК «Энергоатом» выплатила часть кредита и проценты по нему Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 16,2 млн евро, а также государству – 7,8 млн грн комиссии за предоставление государственных гарантий.

Между ГП «НАЭК«Энергоатом» и ЕБРР заключено кредитное соглашение от 25.03.2013 года, согласно которому компания заняла в международного учреждения 300 млн евро под государственные гарантии для реализации Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины (КСПБ), утвержденной Постановлением Кабмина 7 декабря 2011 года», – говорится в сообщении.

Погашение кредита, предоставленного ЕБРР, и процентов за пользование осуществляется компанией согласно условиям кредитного соглашения каждые полгода – в марте и сентябре – равными частями от фактической суммы задолженности. Сейчас Энергоатом не имеет просроченной задолженности перед ЕБРР.

Отмечается, что эти кредитные средства дают оператору украинских АЭС возможность усовершенствовать основные критерии ядерной и радиационной безопасности в соответствии со стандартами МАГАТЭ и Евросоюза и создавать надлежащие условия для принятия решений о возможности продления сроков эксплуатации энергоблоков атомных станций.

По материалам УКРИНФОРМ
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