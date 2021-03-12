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СБУ раскрыла хищение на «Укрзализныце»: убытки государства составили почти 2 млн грн

СБУ раскрыла хищение на «Укрзализныце»: убытки государства составили почти 2 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла хищение на «Укрзализныце» во время ремонтных работ, которое причинило ущерб государству почти на 2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ раскрыла хищение средств на «Укрзализныце» посредством фиктивного выполнения ремонту дизельгенераторов. Отмечается, что состояние такого оборудования важно для безопасности движения на объектах критической инфраструктуры.

Оперативники установили, что преступников поддерживали некоторые руководители подразделений Укрзализныци. Так, вопреки условиям договора, вместо выполнения капитального ремонта дизельгенераторов, дельцы закупили дешевое оборудование неизвестного происхождения. Для сокрытия сделки они также сфальсифицировали техническую, бухгалтерскую и другую документацию.

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Отмечается, проведенные в рамках досудебного расследования экспертизы подтвердили, что афера причинила Укрзализныце ущерб почти на 2 млн грн.

По информации ведомства, в настоящее время о подозрении оповещен главный инженер одного из подразделений регионального филиала Юго-Западной железной дороги. Правоохранители продолжают следственные действия, для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к афере.

По материалам Espreso.tv
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