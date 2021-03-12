Платные камеры в СИЗО уже «заработали» почти 2,8 миллиона - Минюст

За пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах уплачено почти 2,8 миллиона гривен.
Об этом в Facebook сообщает Министерство юстиции.
«2 795 326 грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляются на ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.
По состоянию на 9 марта этого года обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест, информируют в Минюсте. Больше всего — в Киевском СИЗО — 11 камер на 138 мест.
Напомним, Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 года ввел экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах, который продлится до 31 декабря 2021 года.
В феврале 2021 года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском, которым просит признать противоправным приказ Министерства юстиции относительно осуществления этого экспериментального проекта.
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