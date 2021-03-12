Киберполиция разоблачила банду хакеров, похитившую у бизнесменов миллионы

Работники Департамента киберполиции НПУ разоблачили группу злоумышленников, которые с помощью вредоносного программного обеспечения похитили более 5 миллионов гривен.

Об этом информирует сайт киберполиции.

«Противоправную деятельность разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением столичной полиции. Фигуранты рассылали на электронные адреса компаний и предпринимателей письма с вредоносным программным обеспечением. Сообщения маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров.

«Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали. По предварительным подсчетам, потерпевшим нанесено более 5 миллионов гривен убытков», — отмечается в сообщении.

Поэтому правоохранители провели 8 обысков на территории Киева и Киевской области, во время которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители и «черновые» записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УКУ. Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура.