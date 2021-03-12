0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 153 0

Киберполиция разоблачила банду хакеров, похитившую у бизнесменов миллионы

Киберполиция разоблачила банду хакеров, похитившую у бизнесменов миллионы

Работники Департамента киберполиции НПУ разоблачили группу злоумышленников, которые с помощью вредоносного программного обеспечения похитили более 5 миллионов гривен.

Об этом информирует сайт киберполиции.

«Противоправную деятельность разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением столичной полиции. Фигуранты рассылали на электронные адреса компаний и предпринимателей письма с вредоносным программным обеспечением. Сообщения маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров.

«Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали. По предварительным подсчетам, потерпевшим нанесено более 5 миллионов гривен убытков», — отмечается в сообщении.

Поэтому правоохранители провели 8 обысков на территории Киева и Киевской области, во время которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители и «черновые» записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УКУ. Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.