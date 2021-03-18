Volkswagen откажется от стороннего программного обеспечения

Герберт Дисс обозначил приоритеты компании на ближайшее будущее. Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс считает использование стороннего программного обеспечения в электрических моделях концерна неприемлемым.

Об этом он заявил во время недавнего внутреннего мероприятия компании.

«Если мы хотим оставаться независимыми, мы должны сами разрабатывать программное обеспечение для автомобиля», — сказал Дисс, обращаясь к руководству концерна.

По словам Дисса, VW не должен передавать «мозг автомобиля крупным техническим игрокам», как это часто делают автоконцерны, концентрируясь на конструкции автомобиля. Именно разработку программного обеспечения он назвал самым важным проектом на ближайшие пять или десять лет. Это позволит VW остаться независимым и конкурировать с Tesla, Apple и Google.

На задний план отодвинуты электромобильность, дизайн и другие ранее важные цели, например, создание автомобилей «с самыми широкими кривыми крутящего момента». Все силы будут брошены на ПО, поскольку от него зависит распределение электроэнергии и запас хода.

Также в VW планируют создать собственную платформу, которая станет отраслевым стандартом и позволит противостоять таким крупным игрокам, как GM, Daimler и Toyota.

«Для группы переход к цифровой мобильности компании является главным приоритетом. Мы должны управлять изменениями лучше, чем другие. Мы должны быть быстрее конкурентов, чтобы оставаться одним из самых важных поставщиков мобильных услуг с яркими брендами. В то же время мы должны продвигать декарбонизацию», — подчеркнул Дисс.