Межбанк: ценник Нацбанка удержал курс доллара от проседания

Понедельник на валютном рынке прошел позитивно для гривны. За день доллар на торгах подешевел с 27,71/27,73 до 27,61/27,625 гривен, а евро — с 33,03/33,05 гривен до 32,94/32,95.
Предложение превышало спрос фактически весь период торговой сессии и Нацбанк дважды выходил на рынок с покупкой валюты. В первый раз НБУ вышел перед самым обедом и быстро закрыл свои стандартные $ 20 млн по 27,63 гривны. Это частично выровняло спрос и предложение на межбанке на час-полтора, но уже ближе к 15 часам регулятор вышел повторно. В этот раз с покупкой по 27,61 гривен и простоял с ней уже до завершения активной фазы торгов. Именно ценник Нацбанка по факту удержал курс американской валюты от дальнейшего проседания.
В целом, участники рынка настроены оптимистично в части перспектив гривны на ближайшее время, а наличие среди продавцов нерезидентов говорит о том, что они достаточно активно готовятся к завтрашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ.
Ход торгов:
Уже в первые минуты сессии предложение превышало спрос. Это быстро отразилось на котировках и с утренних 27,71/27,73 доллар к 11:00 просел до 27,675/27,69 гривен. Крупные покупатели не торопились закрывать все объемы своих покупок, а решили подождать. И оказались правы. Уже к 12 часам продавцы были вынуждены соглашаться с уровнями 27,63/27,645 гривен за доллар и начали надеяться на выход НБУ. К обеду Нацбанк купил $ 20 млн по 27,63 гривны и это ненадолго «заморозило» котировки на уровне 27,62/27,645 до конца обеда.
Но в дальнейшем предложение постепенно опять стало превышать спрос и после 14:40 НБУ во второй раз вышел с покупкой по 27,61. Этот ценник регулятора окончательно удержал курс доллара от дальнейшего падения и котировки замерли на отметке 27,605/27,62 гривен к 16 часам. Завершились торги по доллару на уровне 27,61/27,625.
Главные события 15 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,62 / 27,64
евро — 32,94 / 32,96
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1927 / 1,1928
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