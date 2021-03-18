В Швеции разработали токопроводящую нить для ткани, способной генерировать энергию

Ученые из Технического университета Чалмерса (Швеция) создали токопроводящую целлюлозную нить. Открытие способно сделать нашу одежду более функциональной, сообщает Chalmers University of Technology.

Разработчики технологии собираются применять ее в текстильных изделиях, способных генерировать электричество. В частности, для питания миниатюрных нательных гаджетов.

Новинка представляет собой древесные целлюлозные нити, окрашенные электропроводящим биосовместимым полимером PEDOTT:PSS. Их высокая проводимость может быть увеличена путем добавления серебряных нанопроводов.

Уникальную нить можно вшивать в ткань с помощью швейной машинки. В результате такой термоэлектрический текстиль генерирует электричество под действием тепла.

По словам докторанта кафедры химии и химической инженерии технологического университета Чалмерса Созан Дараби, такие нити позволят создавать одежду из экологичных материалов со встроенными электронными и интеллектуальными функциями.

Одной из важных сфер, где можно применить технологию, являются здравоохранение, где такие функции, как регулирование, мониторинг и измерения различных показателей здоровья могут быть чрезвычайно полезными.