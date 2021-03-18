0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

В Швеции разработали токопроводящую нить для ткани, способной генерировать энергию

В Швеции разработали токопроводящую нить для ткани, способной генерировать энергию

Ученые из Технического университета Чалмерса (Швеция) создали токопроводящую целлюлозную нить. Открытие способно сделать нашу одежду более функциональной, сообщает Chalmers University of Technology.

Разработчики технологии собираются применять ее в текстильных изделиях, способных генерировать электричество. В частности, для питания миниатюрных нательных гаджетов.

Новинка представляет собой древесные целлюлозные нити, окрашенные электропроводящим биосовместимым полимером PEDOTT:PSS. Их высокая проводимость может быть увеличена путем добавления серебряных нанопроводов.

Уникальную нить можно вшивать в ткань с помощью швейной машинки. В результате такой термоэлектрический текстиль генерирует электричество под действием тепла.

По словам докторанта кафедры химии и химической инженерии технологического университета Чалмерса Созан Дараби, такие нити позволят создавать одежду из экологичных материалов со встроенными электронными и интеллектуальными функциями.

Одной из важных сфер, где можно применить технологию, являются здравоохранение, где такие функции, как регулирование, мониторинг и измерения различных показателей здоровья могут быть чрезвычайно полезными.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.