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Выплата зарплаты шахтерам разблокирована — Минэнерго

Выплата зарплаты шахтерам разблокирована — Минэнерго

Руководство Минэнерго подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора, в частности относительно выплат зарплаты работникам угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, которые обеспечиваю:

  • выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн на 2021 год, включая финансирование работ на шахте 10 Нововолынска);
  • финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты «Надежда» (более 1 млрд грн);
  • финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн);
  • физическая защита ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн);
  • финансирование государственной программы «теплых» кредитов (150 млн грн).

«Это стало возможно благодаря принятию парламентом ЗУ № 1285-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы», который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в частности и в вопросах финансирования.

В Минэнерго добавили, что до принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра.

«В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в отрасли, несмотря на то, что в государственном бюджете средства были заложены», — пояснили в ведомстве.

По материалам Економічна Правда
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