Что изменится в регулировании рынка после принятия законопроекта о финуслугах — разъяснение НБУ

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал поддержать в первом чтении проект закона №5065 «О финансовых услугах и финансовые компании».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Это первый и базовый закон для осовременивания регулирования финсектора. Он закладывает универсальные подходы для всех финучреждений — от банков до инвестиционный компаний и ломбардов», — говорится в сообщении.
Что предусматривает законопроект № 5065:
Речь идет о прозрачном ведении бизнеса, соблюдении принципов fair play, добросовестном поведении по отношению к клиентам, защите персональной информации, раскрытии полной информации об услугах. Это поможет защитить потребителей и повысить их доверие к рынку;
«Законопроект урегулирует работу финансовых компаний и ломбардов. Ведь сегодня регулирование фрагментарное и не учитывает их особенности. Но этот законопроект должен обязательно сопровождаться обновлением еще двух ключевых законов — „О кредитных союзах“ (законопроект № 5125) и „О страховании“ (ожидает регистрацию в парламенте)», — добавили в Национальном банке.
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