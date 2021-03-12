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Что изменится в регулировании рынка после принятия законопроекта о финуслугах — разъяснение НБУ

Что изменится в регулировании рынка после принятия законопроекта о финуслугах — разъяснение НБУ

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал поддержать в первом чтении проект закона №5065 «О ​​финансовых услугах и финансовые компании».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Это первый и базовый закон для осовременивания регулирования финсектора. Он закладывает универсальные подходы для всех финучреждений — от банков до инвестиционный компаний и ломбардов», — говорится в сообщении.

Что предусматривает законопроект № 5065:

  • единые подходы к защите прав потребителей. «Безусловно, стабильность финучреждений и их способность выполнять взятые перед клиентами обязательства — приоритет Национального банка. Но также мы предлагаем фокусироваться на надзоре за их „рыночным поведением“. Это стандарт для регуляторов в развитых странах», — объясняют в Нацбанке.

Речь идет о прозрачном ведении бизнеса, соблюдении принципов fair play, добросовестном поведении по отношению к клиентам, защите персональной информации, раскрытии полной информации об услугах. Это поможет защитить потребителей и повысить их доверие к рынку;

  • НБУ предлагает ряд послаблений для игроков рынка. Будет упрощен выход на рынок прозрачных и добросовестных учреждений. «Предлагаем отказаться от двухэтапной процедуры доступа на рынок. Каждое учреждение будет получать только одну лицензию. Учреждения смогут вести иную хозяйственную деятельность, если это не будет угрожать интересам клиентов», — объясняет регулятор. Также будут расширены возможности привлекать дополнительное финансирование для собственного развития;
  • надзор за финучреждениями будет риск-ориентированным. К небольшим компаниям и компаниям, которые не привлекают средств граждан, будет меньше требований и внимания регулятора. К тем учреждениям, которые несут больше рисков для клиентов, — больше.

«Законопроект урегулирует работу финансовых компаний и ломбардов. Ведь сегодня регулирование фрагментарное и не учитывает их особенности. Но этот законопроект должен обязательно сопровождаться обновлением еще двух ключевых законов — „О кредитных союзах“ (законопроект № 5125) и „О страховании“ (ожидает регистрацию в парламенте)», — добавили в Национальном банке.

Справка Finance.ua:

  • Председатель Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что принятие законопроекта «О финансовых услугах и финансовых компаниях» позволит Национальному банку иметь единые подходы к регулированию финансовых рынков.
  • Законопроект принципиально меняет подход к лицензированию. Он позволяет отойти от лицензирования отдельных видов финансовых услуг, взамен проводить комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с включением такого учреждения в соответствующий реестр. Это упростит процесс доступа на рынок и повысит эффективность регулирования.

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По материалам Finance.UA
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