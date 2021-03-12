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Китайский рынок смартфонов стремительно восстанавливается

Китайский рынок смартфонов стремительно восстанавливается

Продажи смартфонов в Китае увеличились более чем в три раза в феврале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Китайской академией информации и коммуникаций (CAICT) — аналитическим центром, поддерживаемым государством.

Если говорить точнее, за февраль было реализовано 21,3 млн аппаратов, что соответствует росту в годовом выражении на 236,6%. Показатель за февраль 2020 года равен 6,3 млн штук, за февраль 2019 года — 14,9 млн. Другими словами, продажи смартфонов в Китае не только вернулись к тому уровню, который был до пандемии, но и превзошли его.

Сокращение продаж было связано с перебоями в производстве и снижением потребительского спроса.

Несмотря на отступление пандемии в Китае, производители смартфонов теперь сталкиваются с производственными проблемами из-за глобальной нехватки микросхем.

По материалам internetua.com
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