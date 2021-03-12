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16 марта — последний день подачи заявления для перехода на ЕН

16 марта — последний день подачи заявления для перехода на ЕН

Согласно Налоговому кодексу Украины к плательщикам единого налога, принадлежащим к третьей группе, относятся, в частности, юрлица — субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года.

Об этом сообщили в Территориальных органах ГНС в Житомирской области.

Для избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения субъект хозяйствования подает в контролирующий орган по месту налогового адреса заявление о применении упрощенной системы налогообложения.

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Такое заявление можно подать не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. При этом субъект хозяйствования может осуществить переход на упрощенную систему налогообложения один раз в течение календарного года.

К поданному заявлению прилагается расчет дохода за предыдущий календарный год, который определяется с соблюдением требований, установленных главой І «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» разд. ХІV НКУ.

Формы заявления и Расчета утверждены приказом Министерства финансов Украины от 16.07.2019 № 308.

Что еще надо знать:

  • в соответствии с НКУ по желанию зарегистрированный плательщик единого налога может бесплатно и безусловно в контролирующем органе по месту налогового адреса получить (в том числе в электронном виде) выписку из реестра плательщиков единого налога;
  • срок выдачи выписки из реестра плательщиков единого налога для зарегистрированных плательщиков единого налога не должен превышать одного рабочего дня со дня поступления запроса, а для субъектов хозяйствования, которые подали заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, — двух рабочих дней со дня поступления запроса. Выписка действует до внесения изменений в реестр;

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  • для подтверждения статуса плательщика единого налога третьей группы юридическое лицо получает выписку в бумажном виде непосредственно в контролирующем органе по месту налогового адреса.

То есть если плательщик хочет перейти на упрощенную систему налогообложения со 2 квартала 2021 года, то заявление нужно подать не позднее 15 марта 2021 года.

По материалам Finance.UA
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