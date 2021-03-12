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Минфин рассказал, сколько выдано кредитов под портфельные гарантии

Минфин рассказал, сколько выдано кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 15 марта по государственным гарантиям на портфельной основе банками выдано 69 кредитов бизнесу на 169 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Так, в феврале 2021 года 4 банка начали заключать кредитные договоры и предоставлять кредитование МСП в рамках таких портфелей кредитов.

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«Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 78,44 млн гривен», — сообщают в Минфине.

Больше всего кредитов выдал ПриватБанк — 59 на общую сумму 72 млн гривен.

Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидируют Одесская и Днепропетровская области — 42 и 35 млн грн соответственно.


Инфографика: Минфин

Напомним, что для предоставления государственных гарантий на портфельной основе существует поддержка микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через упрощение доступа к банковскому финансированию, а следовательно — содействие развитию экономики Украины.


Инфографика: Минфин

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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