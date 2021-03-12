Минфин рассказал, сколько выдано кредитов под портфельные гарантии

По состоянию на 15 марта по государственным гарантиям на портфельной основе банками выдано 69 кредитов бизнесу на 169 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
Так, в феврале 2021 года 4 банка начали заключать кредитные договоры и предоставлять кредитование МСП в рамках таких портфелей кредитов.
Читайте также: Кредиты по портфельным госгарантиям будут выдавать 11 банков
«Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 78,44 млн гривен», — сообщают в Минфине.
Больше всего кредитов выдал ПриватБанк — 59 на общую сумму 72 млн гривен.
Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидируют Одесская и Днепропетровская области — 42 и 35 млн грн соответственно.
Инфографика: Минфин
Напомним, что для предоставления государственных гарантий на портфельной основе существует поддержка микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через упрощение доступа к банковскому финансированию, а следовательно — содействие развитию экономики Украины.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД8 ч. назад - 1711 9
Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение Лазебной7 ч. назад - 5004 4
Владельцев Kia просят не парковать свои автомобили на улице (рынок Кореи и США) - CNNВчера, 03:13 - 47500 2
Долги по алиментам: можно ли получить субсидиюВчера, 14:00 - 849 2
Во Львове ликвидировали конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривен3 ч. назад - 272 1
Под конец года доллар обесценится: в UBS назвали 2 причины9 ч. назад - 16270
Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение Лазебной7 ч. назад - 5004 4
Объявлены цены на электрокроссовер Dacia SpringВчера, 23:00 - 2583
Jeep презентовал роскошные крупные внедорожники (фото)17 ч. назад - 1734
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД8 ч. назад - 1711 9
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 220
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1318 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2064 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3576 2
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3080 17