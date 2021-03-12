Во Львове ликвидировали конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривен

Во Львове силовики пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 млрд гривен. В ходе обысков было изъято 5 млн гривен наличными.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 15 марта.

По данным следствия, ряд связанных компаний при проведении импортных операций по приобретению товаров формировали налоговый кредит. При этом товары реализовывали за наличные, без указания этого в налоговом и бухгалтерском учете.

Затем в поддельной финансово-хозяйственной документации злоумышленники указывали «бестоварную» реализацию импортируемых товаров и формировали налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности.

Общий оборот предприятий за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд гривен.

Правоохранители провели пять обысков в офисах, которые входили в состав конвертационного центра. Были изъяты 5 млн гривен неучтенной наличности, 102 печати юридических лиц, компьютеры и черновая бухгалтерия.