Во Львове ликвидировали конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривен

Во Львове силовики пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 млрд гривен. В ходе обысков было изъято 5 млн гривен наличными.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 15 марта.
По данным следствия, ряд связанных компаний при проведении импортных операций по приобретению товаров формировали налоговый кредит. При этом товары реализовывали за наличные, без указания этого в налоговом и бухгалтерском учете.
Затем в поддельной финансово-хозяйственной документации злоумышленники указывали «бестоварную» реализацию импортируемых товаров и формировали налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности.
Общий оборот предприятий за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд гривен.
Правоохранители провели пять обысков в офисах, которые входили в состав конвертационного центра. Были изъяты 5 млн гривен неучтенной наличности, 102 печати юридических лиц, компьютеры и черновая бухгалтерия.
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