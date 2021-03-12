МВД назвало дату вступления в силу новых штрафов за нарушение ПДД (инфографика)

Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения вступят в силу с 17 марта.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Надеемся, что этот закон снизит количество погибших на дорогах в Украине. Напомню, что в прошлом году на дорогах Украины погибли 3554 человека. Мы ожидаем за этот год снижение на 10-15% количества погибших из-за того, что меньше людей будут ездить в нетрезвом состоянии, меньше людей будут превышать скорость», – заявил он.
Закон №2695 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения был принят Верховной Радой 16 февраля, а 12 марта его подписал президент Владимир Зеленский.
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