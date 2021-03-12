По информации на 12:45, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (45,709 млн грн и 60,298 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (73 и 41), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,70−27,71 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 104 активные заявки по доллару на сумму 106,007 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7200 — 57 777

27,7200 — 200 000

27,7000 — 10 000

27,7000 — 888

27,7000 — 30 000

27,7000 — 10 000

27,6900 — 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,6900 — 10 000

27,6990 — 10 000

27,7000 — 33 333

27,7000 — 30 000

27,7000 — 30 000

27,7000 — 50 000

27,7000 — 50 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7148 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,6030 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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