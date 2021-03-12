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«Суд в смартфоне»: Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе

«Суд в смартфоне»: Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о внедрении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Документ предлагает электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Проект закона № 5246 зарегистрирован как неотложный на сайте парламента.

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, в случае принятия документа, правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

«Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без вреда для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы», — сообщил Зеленский.

Также ожидается, что уменьшится бюрократизация процессов, поскольку упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и иметь возможность знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. Одновременно суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. По его словам, действенным шагом может стать IT-решения.

По материалам Главком
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