Предсерийный прототип Tesla Semi проходит испытания на тестовом треке

Короткий ролик с недавних испытаний предсерийного прототипа электрического тягача Tesla Semi появился в официальном твиттере Tesla. Ранее мы видели только шпионские фото и ролики посредственного качества.
Tesla не выпускала новых Semi с момента презентации тягача в 2017 году.
Первый официальный ролик с демонстрацией предсерийного Tesla Semi — явный признак того, что массовый выпуск первого грузового автомобиля компании Илона Маска уже не за горами. Собственно, последние слухи указывают, что сборка может начаться в июле.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДДВчера, 10:00 - 2110 11
Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение ЛазебнойВчера, 11:08 - 9149 6
«Ипотека под 7%»: сколько заемщики доплачивают комиссионныхВчера, 13:02 - 1422 5
Долги по алиментам: можно ли получить субсидиюПозавчера, 14:00 - 1027 3
Владельцев Kia просят не парковать свои автомобили на улице (рынок Кореи и США) - CNNПозавчера, 03:13 - 48387 2
Под конец года доллар обесценится: в UBS назвали 2 причиныВчера, 09:30 - 41502
Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение ЛазебнойВчера, 11:08 - 9149 6
Сеть супермаркетов АТБ объявила о повышении цен на 5-25%Вчера, 17:30 - 2647
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДДВчера, 10:00 - 2110 11
Межбанк: средина марта подготовила новую интригуВчера, 11:15 - 1944 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 244
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1358 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2111 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3643 2
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3136 17