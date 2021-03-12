Предсерийный прототип Tesla Semi проходит испытания на тестовом треке

Короткий ролик с недавних испытаний предсерийного прототипа электрического тягача Tesla Semi появился в официальном твиттере Tesla. Ранее мы видели только шпионские фото и ролики посредственного качества.

Tesla не выпускала новых Semi с момента презентации тягача в 2017 году.

Первый официальный ролик с демонстрацией предсерийного Tesla Semi — явный признак того, что массовый выпуск первого грузового автомобиля компании Илона Маска уже не за горами. Собственно, последние слухи указывают, что сборка может начаться в июле.