Бренд Haval презентовал новый уникальный кроссовер Chitu (фото)

Китайская автомобильная компания Haval выпустила свой новый кроссовер Chitu.
По информации издания, новый Haval Chitu станет заменой кроссоверу Haval F5 в модельном ряду бренда. Габариты автомобиля следующие: длина составляет 4450 мм, ширина — 1814 мм, высота — 1625 мм, в то время как колесная база модели равна 2700 мм.
В комплектации машины — крупногабаритная радиаторная решетка, большой спойлер на двери багажного отделения, а также пластиковые накладки черного цвета по всему периметру кузова. Задние фонари объединены между собой горизонтальной полосой.
В салоне автомобиля имеется мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, двузонный климат-контроль и виртуальная панель приборов. Среди опций есть автопарковка, электропривод передних кресел и панорамная крыша. Кроме этого, Haval Chitu имеет камеру DMS (Driver Monitoring System), которая находится у основания стойки ветрового стекла и мониторит состояние водителя.
Кроссовер Haval Chitu приводится в действие 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 150 л.с. и 184 л.с., который работает вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Также автомобилю предусмотрены гибридные версии.
На авторынке КНР новый Haval Chitu появится в следующем месяце. Не стоит исключать, что через некоторое время эти кроссоверы будут доступны для экспорта.
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