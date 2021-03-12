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Бренд Haval презентовал новый уникальный кроссовер Chitu (фото)

Бренд Haval презентовал новый уникальный кроссовер Chitu (фото)

Китайская автомобильная компания Haval выпустила свой новый кроссовер Chitu.

По информации издания, новый Haval Chitu станет заменой кроссоверу Haval F5 в модельном ряду бренда. Габариты автомобиля следующие: длина составляет 4450 мм, ширина — 1814 мм, высота — 1625 мм, в то время как колесная база модели равна 2700 мм.

В комплектации машины — крупногабаритная радиаторная решетка, большой спойлер на двери багажного отделения, а также пластиковые накладки черного цвета по всему периметру кузова. Задние фонари объединены между собой горизонтальной полосой.

В салоне автомобиля имеется мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, двузонный климат-контроль и виртуальная панель приборов. Среди опций есть автопарковка, электропривод передних кресел и панорамная крыша. Кроме этого, Haval Chitu имеет камеру DMS (Driver Monitoring System), которая находится у основания стойки ветрового стекла и мониторит состояние водителя.

Кроссовер Haval Chitu приводится в действие 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 150 л.с. и 184 л.с., который работает вместе с 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач. Также автомобилю предусмотрены гибридные версии.

На авторынке КНР новый Haval Chitu появится в следующем месяце. Не стоит исключать, что через некоторое время эти кроссоверы будут доступны для экспорта.

По материалам MMR
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