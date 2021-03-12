Бренд Haval презентовал новый уникальный кроссовер Chitu (фото)

Китайская автомобильная компания Haval выпустила свой новый кроссовер Chitu.

По информации издания, новый Haval Chitu станет заменой кроссоверу Haval F5 в модельном ряду бренда. Габариты автомобиля следующие: длина составляет 4450 мм, ширина — 1814 мм, высота — 1625 мм, в то время как колесная база модели равна 2700 мм.

В комплектации машины — крупногабаритная радиаторная решетка, большой спойлер на двери багажного отделения, а также пластиковые накладки черного цвета по всему периметру кузова. Задние фонари объединены между собой горизонтальной полосой.

В салоне автомобиля имеется мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, двузонный климат-контроль и виртуальная панель приборов. Среди опций есть автопарковка, электропривод передних кресел и панорамная крыша. Кроме этого, Haval Chitu имеет камеру DMS (Driver Monitoring System), которая находится у основания стойки ветрового стекла и мониторит состояние водителя.

Кроссовер Haval Chitu приводится в действие 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 150 л.с. и 184 л.с., который работает вместе с 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач. Также автомобилю предусмотрены гибридные версии.

На авторынке КНР новый Haval Chitu появится в следующем месяце. Не стоит исключать, что через некоторое время эти кроссоверы будут доступны для экспорта.