Honda выпустила стильную версию S660 (фото)

Концерн Honda стильно представил родстер S660, выпустив спецвариант под названием Module X Version Z.

Новая модель основана на «обычном» варианте S660 Modulo X и предлагается в новом цвете Sonic Grey Pearl. Также есть вариант оттенка Premium Star White Pearl. Автомобиль укомплектован тонированными эмблемами, черными легкосплавными дисками, задним спойлером черного цвета и тканевым верхом Bordeux Red.

Никаких модификаций силового агрегата не проводилось. Таким образом, 3-цилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 658 куб.см по-прежнему развивает мощность 63 л.с. и 104 Нм момента. Этот двигатель соединен с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач, что приводит в движение задние колеса.

Honda выпустила симпатичный S660 в апреле 2015 года. С тех пор дилеры продали более 30 000 единиц. В марте 2022 г. машину снимут с производства.