Honda выпустила стильную версию S660 (фото)

Концерн Honda стильно представил родстер S660, выпустив спецвариант под названием Module X Version Z.
Новая модель основана на «обычном» варианте S660 Modulo X и предлагается в новом цвете Sonic Grey Pearl. Также есть вариант оттенка Premium Star White Pearl. Автомобиль укомплектован тонированными эмблемами, черными легкосплавными дисками, задним спойлером черного цвета и тканевым верхом Bordeux Red.
Никаких модификаций силового агрегата не проводилось. Таким образом, 3-цилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 658 куб.см по-прежнему развивает мощность 63 л.с. и 104 Нм момента. Этот двигатель соединен с 6-ступенчатой механической коробкой передач, что приводит в движение задние колеса.
Honda выпустила симпатичный S660 в апреле 2015 года. С тех пор дилеры продали более 30 000 единиц. В марте 2022 г. машину снимут с производства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДДВчера, 10:00 - 2083 10
Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение ЛазебнойВчера, 11:08 - 8942 6
«Ипотека под 7%»: сколько заемщики доплачивают комиссионныхВчера, 13:02 - 1396 5
Долги по алиментам: можно ли получить субсидиюПозавчера, 14:00 - 1017 3
Владельцев Kia просят не парковать свои автомобили на улице (рынок Кореи и США) - CNNПозавчера, 03:13 - 48363 2
Под конец года доллар обесценится: в UBS назвали 2 причиныВчера, 09:30 - 39457
Кто сможет получить пенсию в 7 тыс. грн - объяснение ЛазебнойВчера, 11:08 - 8942 6
Сеть супермаркетов АТБ объявила о повышении цен на 5-25%Вчера, 17:30 - 2578
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДДВчера, 10:00 - 2083 10
Межбанк: средина марта подготовила новую интригуВчера, 11:15 - 1918 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 243
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1352 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2108 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3634 2
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3129 17