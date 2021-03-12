В Сети засветился первый смартфон компании Илона Маска Tesla (фото)

Китайский сайт MyDrivers опубликовал рендеры первого смартфона Tesla, компании Илона Маска. Устройство будет поддерживать майнинг криптовалюта Marscoin и будет подключаться к спутниковому интернету Starlink.
Сообщается, что смартфон разрабатывается под кодовым названием Model Pi. Он якобы получит корпус с покрытием, способным менять цвет. На рендере также указано, что смартфон будет поддерживать возможности Neuralink – интерфейса мозг-компьютер. Кроме того, в аппарате будет встроена солнечная панель для перезарядки.
Также на рендерах не видно фронтальной камеры. Есть предположение, что ее разместят под дисплеем.
Пока устройство выглядит слишком футуристично. Источник рендеров тоже не известен, поэтому к информации следует отнестись со скепсисом и понимать, что такой смартфон может так и не выйти на рынок.
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