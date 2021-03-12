Сколько времени длится выплата по безработице для лиц предпенсионного возраста

Сколько времени сейчас продолжается выплата пособия по безработице, в частности, для лиц предпенсионного возраста.
Об этом сообщил Пенсионный курьер.
В соответствии с частью третьей статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» (далее — Закон) пособие по безработице выплачивается с восьмого дня после регистрации в Государственной службе занятости.
Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет, а для лиц, указанных в части второй статьи 6 этого Закона и абзаце третьем части четвертой статьи 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», — 180 календарных дней.
Для лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 720 календарных дней.
Теперь для лиц, которые потеряли работу в период карантина (по собственному желанию и соглашению сторон), общая продолжительность выплаты не может превышать 270 календарных дней.
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