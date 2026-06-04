Какие страны ЕС выступают за ограничения для украинских мужчин Сегодня 20:20 — Личные финансы

Какие страны ЕС выступают за ограничения для украинских мужчин

Страны Евросоюза рассматривают возможность упразднения статуса временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Однако не все страны поддерживают эту инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на « Радио Свобода «.

Идею изменить условия предоставления убежища для военнообязанных украинцев уже поддержали Германия, Швеция и Польша. Свои позиции представители этих стран озвучили перед заседанием Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что Берлин выступает за продолжение действия директивы, но на новых условиях. Вместо автоматической временной защиты мужчинам может предложить проходить стандартную процедуру получения статуса беженца.

Министр миграции Швеции Йоган Форсселль отметил, что Стокгольм готов поддержать такие изменения. По его мнению, исключение из-под защиты тех, кто имеет запрет на выезд из Украины, является «разумным предложением», ведь для победы важно, чтобы больше мужчин оставалось дома.

В Польше в целом согласны с ограничениями для лиц призывного возраста. В то же время, Варшава выступает категорически против так называемого «географического подхода» — то есть отказа в защите людям из якобы безопасных украинских регионов.

Какие страны не поддерживают ограничение

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер подтвердил, что среди актуальных предложений рассматривается исключение мужчин от 23 до 60 лет из системы временной защиты. Он предполагает, что по этому вопросу между странами может возникнуть определенный консенсус.

Не все государства-члены ЕС разделяют такой подход. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро и глава МВД Люксембурга Леон Глоден подчеркнули, что самым разумным шагом является автоматическое продление директивы в ее нынешнем виде, а любые возможные изменения необходимо предварительно согласовывать с Киевом.

На сегодня механизмом временной защиты в Европейском Союзе пользуются 4,33 млн переселенцев из Украины.

Больше всего украинских беженцев приняли

Германия (28,7%),

Польша (22,3%)

Чехия (9%).

В то же время, если учитывать долю украинцев относительно численности местного населения, наибольшая нагрузка приходится на Чехию, Польшу, Словакию и Кипр.

Напомним, ЕС рассматривает возможность продления временной защиты после марта 2027 года, в то же время для мужчин мобилизационного возраста могут ввести определенные ограничения. В Еврокомиссии уточнили, что эти новые правила будут применяться только к новым заявителям.

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