Болгария открывается для туристов, но с ограничениями

Туристический сезон в Болгарии откроется 1 мая, но с карантинными ограничениями и соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы.
Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма Марияна Николова в своем Facebook.
Власти Болгарии готовы создать для иностранных туристов «зеленый коридор» — те, кто переболел коронавирусом, прошел вакцинацию или имеет отрицательный тест на COVID-19, смогут пересечь границу и посетить курорты.
В понедельник, 15 марта, утвердят правила объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов.
По словам вице-премьера, туристический сезон в Болгарии начнут немногим раньше обычного, чтобы создать гарантию стабильной работы отрасли и соблюдения мер безопасности министерства здоровья.
«На следующей неделе Евросоюз примет решение о так называемом» сертификате о состоянии здоровья «, и болгарское правительство поддерживает эту позицию», — сказала Николова.
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