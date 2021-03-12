Межбанк: средина марта подготовила новую интригу

Начало новой недели на валютном рынке пройдет достаточно интересно. Основная интрига — куда пойдет курс в ближайшие дни.
С одной стороны — впереди дни бюджетных проплат у клиентов, а также время расчетов компаний с персоналом за первую половину месяца и другие хозяйственные операции клиентов. Дефицит гривны у бизнеса — всегда играет в пользу укрепления нацвалюты. Кроме этого, завтра еще состоится очередной аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ с предложением большого числа гривневых облигаций на разные сроки и валютных долларовых на 393 дня. Это обычно увеличивает интерес потенциальных покупателей к накоплению денежных ресурсов для последующих расчетов с Минфином по купленным ОВГЗ и тоже играет позитивно для курса нацвалюты на межбанке.
С другой стороны — явно не все так просто с нерезидентами, работающими с украинскими ОВГЗ на первичном и вторичном рынках. Дело в том, что кроме аукциона во вторник — уже в среду государству надо погасить ранее выпущенных облигаций на 14,953 млрд гривен и дополнительно выплатить проценты по трем другим выпускам. Основную часть от этих погашений получат госбанки и нерезиденты. От того, что решат делать с этими гривневыми ресурсами иностранцы — во многом зависит тренд по курсу межбанка в ближайшие дни. Если они решат покупать валюту и выйдут на торги для ее покупки — давление на гривну резко увеличится.
Но в целом, если иностранцы решат по новому заходить в наши гривневые бумаги и не станут «баламутить» рынок — пока для гривны все складывается достаточно хорошо.
На наличном рынке владельцы обменок по-прежнему при выставлении своих ценников будут ориентироваться только на поведение межбанка и реальный спрос и предложение на валюту у себя в регионе. «Разгона» курса со стороны наличного рынка явно не ожидается — спрос на валюту невелик.
По прогнозам объем операций на межбанке в понедельник будет находиться в пределах до $ 165−190 млн при совершении до 450−500 сделок. Как и на прошлой неделе — вряд ли сегодня понадобится вмешательство Нацбанка. Только в случае, если нерезиденты начнут активно раскачивать рынок своими операциями под завтрашний аукцион — регулятор выйдет на торги с соответствующей интервенцией.
Котировки межбанка, по прогнозам 15 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,65 — 27,85 грн, евро — коридор 32,85 — 33,25 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,66 / 27,68
евро — 33,01 / 33,03
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