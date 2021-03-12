Курьеры, IT, домашняя прислуга: каких ФЛП стало больше за время карантина (инфографика)

Курьеры, ІТ и домашняя прислуга — количество таких ФЛП выросло больше всего за 2020 год. Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.
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Среди курьеров было открыто 2,8 тысячи ФЛП, их количество выросло на 353%. Растет IT-сфера: открыто 36,5 тысячи ФЛП, их стало больше на 16,6%. Украинцы, которые снимают домашнюю прислугу, открыли 263 ФЛП, чтобы зарегистрироваться как работодатель. За год таких предпринимателей стало больше на 63,7%.
Какие ФЛП чаще всего закрывались. В свою очередь в 2020 закрылись 10 928 складских ФЛП — а это 10,5% бизнесов. Предприниматели, занимающиеся оптовой торговлей, закрыли 5 668 бизнесов: их стало меньше на 5%. Прекратили деятельность 2689 ФЛП в сфере радио и телевидения и 2 282 в авиации — это по 13% предпринимателей.
Заведения общепита не вошли в топ пострадавших сфер. Не смотря на то, что, по данным Poster, во время первого жесткого локдауна кафе и рестораны потеряли до 80% своих оборотов, сейчас они почти вернулись к показателям начала 2020 года. За год 612 предпринимателей в сфере общественного питания прекратили существование — это лишь 1% от общего количества.
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