В феврале объем вкладов населения в банках увеличился

Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за февраль 2021 года вырос на 3,5% – до 412,27 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Как изменились размеры депозитов:
В целом в феврале депозиты, привлеченные на счета резидентов, выросли на 0,5% – до 1,35 трлн грн.
При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам в феврале в среднем составляли для населения 7,7% годовых (-0,3% за месяц), для бизнеса – 3,7% (без изменений). В инвалюте ставки по депозитам в феврале для населения составляли 1% (-0,1%), для бизнеса – 1,2% (без изменений).
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