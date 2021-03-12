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В феврале объем вкладов населения в банках увеличился

В феврале объем вкладов населения в банках увеличился

Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за февраль 2021 года вырос на 3,5% – до 412,27 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Как изменились размеры депозитов:

  • гривневые вклады населения в банках в феврале увеличились на 3,5% до 412,3 млрд гривен;
  • за февраль 2021 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос на 0,6% – до 9,87 млрд долл. США;
  • объем средств бизнеса в национальной валюте уменьшился на 0,9% – до 420,5 млрд грн;
  • валютный депозитный портфель бизнеса упал на 1,4% – до 7,76 млрд долл. США.

В целом в феврале депозиты, привлеченные на счета резидентов, выросли на 0,5% – до 1,35 трлн грн.

При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам в феврале в среднем составляли для населения 7,7% годовых (-0,3% за месяц), для бизнеса – 3,7% (без изменений). В инвалюте ставки по депозитам в феврале для населения составляли 1% (-0,1%), для бизнеса – 1,2% (без изменений).

Справка Finance.ua:

  • Перед тем как оформлять кредит или депозит, необходимо зайти на сайт финучреждения и подробно изучить условия финансовой услуги.
  • Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также об открытии и ведении текущего счета.
  • По данным НБУ, за 2020 год гривневые средства бизнес-клиентов выросли на 34,5%, а драйвером роста гривневых средств населения были вклады до востребования.

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По материалам Finance.UA
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