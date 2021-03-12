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Индия планирует запретить криптовалюты — СМИ

Индия планирует запретить криптовалюты — СМИ

Правительство Индии готовит законопроект, запрещающий криптовалюты в стране, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По данным агентства, документ предусматривает уголовную ответственность за хранение, выпуск, получение, торговлю и передачу цифровых денег.

В случае принятия законопроекта держатели криптовалют получат шесть месяцев на ликвидацию своих активов. В противном случае будут взиматься штрафы. Индия может стать первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным.

Первая информация о том, что власти Индии готовят закон, запрещающий торговлю криптовалютой, появилась в прошлом году. Источники Bloomberg сообщали, что правительство страны не заинтересовано в трейдинге, однако будет развивать сферу блокчейна.

В Индии отменили директиву Резервного банка (RBI) о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям. Из-за этого правила многие местные биржи и стартапы были вынуждены закрыться или передислоцироваться в другую страну. Теперь Верховный суд рассмотрел обращение представителей блокчейн-индустрии и согласился с их доводами, пишет Bloomberg.

Летом прошлого года суд раскритиковал центробанк за введение запрета. Регулятор должен был обосновать свое решение по ограничению деятельности компаний, связанных с цифровыми деньгами. Правило действовало с апреля 2018 года.

Также в июне 2019 г. рабочая группа правительства Индии предложила ввести полный запрет на цифровые деньги. Среди возможных санкций за майнинг, хранение, продажу, передачу и выпуск криптовалюты предусматривается штраф в 3,6 млн долларов и тюремный срок до 10 лет. Теперь это предложение рассматривает Верховный суд.

По материалам УНН
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