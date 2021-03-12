Госавиаслужба разрешила летать новому лоукост-перевозчику

Госавиаслужба Украины 12 марта выдала новой украинской лоукост-авиакомпании Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты. Об этом сообщает Avianews со ссылкой на представителя авиакомпании.
В настоящее время в Украине уже находится один самолет лоукоста. Это Boeing 737−800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска, ранее эксплуатировавшийся «Международными авиалиниями Украины». Авиалайнер приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев — Шарм-эль-Шейх, а с 19 марта — на линии Киев — Марса-Алам.
Второй борт — также Boeing 737−800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA сейчас находится на перекраске в Европе и прибудет в Украину после получения новой ливреи.
Оба авиалайнера имеют максимально возможное число мест — 189. В такой же компоновке самолеты этого типа использует крупнейший европейский лоукост-перевозчик Ryanair.
В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна, расширив тем самым флот до четырех авиалайнеров.
Стратегия нового украинского лоукоста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов. Базовым аэропортом авиаперевозчика будет «Киев» имени Сикорского («Жуляны»).
Сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. Ее до июля 2020 года возглавлял Евгений Хайнацкий, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline.
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