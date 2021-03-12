Все интернет-магазины Украины перейдут на электронные чеки, – Минэкономики

Всю электронную коммерцию Украины нужно фискализировать с помощью программных регистраторов расчетных операций (РРО). Это позволит вывести «из тени» значительную часть экономики страны. Но взамен нужно предоставить предпринимателям поощрения.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.
Он привел оценки, согласно которым около 30−35% украинской экономики находится «в тени». Если провести детенизацию, то на этот же процент можно снизить налоги или повысить пенсии. Еще одна возможность — отказ от финансовой помощи западных партнеров.
«Не будем наших детей и внуков загонять в долги… Но для этого нужно, чтобы все работали честно и платили налоги», — отметил замминистра экономики.
«Самым мощным шагом» он назвал внедрение всеобщей фискализации интернет-торговли — «во всех маркет-плейсах и онлайн-магазинах».
«Для них это абсолютно несложно — внедрить программный РРО», — подчеркнул Игорь Дядюра. Напомнив при этом, что с 1 августа 2020 года в Украине разрешено применять не бумажный, а электронный чек.
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