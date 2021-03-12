Двойные продажи в укрбудовских ЖК исключены, – ФФС

Двойные продажи квартир в укрбудовских ЖК исключены, так как «Киевгорстрой» имеет разрешение продавать только определенные договором квадратные метры.
Об этом рассказал Егор Смелый, директор финансовой компании ООО «ФК «Житло-Капитал», которая в качестве управляющего фондами финансирования строительства (ФФС) по каждому объекту контролирует возведение бывших ЖК «Укрбуда».
По его словам, владельцев проданного при «Укрбуде» жилья застройщик не знает. Однако повторная продажа ранее проданных квартир невозможна, так как «Киевгорстрой» вправе продавать только свободные метры.
«Они точно знают, какие объекты инвестирования продавались при финансовой компании и корпорации „Укрбуд“ и какие свободны и были переданы им. По сути, застройщик и не должен знать. При работе управляющей компании из ФФС он будет узнавать уже в самом конце, когда будет мной передаваться перечень объектов инвестирования, то есть инвесторов, которые имеют право получить право собственности на данный объект инвестирования — квартиру, паркинг, нежилое помещение. До этого момента застройщик в принципе не обязан это знать», — пояснил Егор Смелый.
Напомним, наследство «Укрбуда» поделили четыре застройщика. А в ЖК, которые достраивает «Киевгорстрой», квартирный фонд поделен между застройщиком и Житло-Капитал.
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