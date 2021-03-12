Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1231-IX об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Закон усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения», — говорится в сообщении.
Какие штрафы предусмотрены:
Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении.
Законом предусматривается возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
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