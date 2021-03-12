Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1231-IX об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Закон усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения», — говорится в сообщении.

Какие штрафы предусмотрены:

за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 17 000 грн и лишение права управления на год. За повтор нарушения в течение года штраф составит 34 000, а права управления лишат на три года. Третье нарушение за год будет стоить водителю 51 000 грн, его также лишат права управления на 10 лет и конфискуют автомобиль;

за превышение скорости на 20−50 км/ч штраф до 340 грн, более чем на 50 км/ч — до 1700 грн;

до 510 грн придется заплатить тем водителям, которые нарушают правила пользования ремнями безопасности и мотошлемами;

штраф до 3400 грн предусмотрен за побег с места ДТП ;

за отсутствие во время вождения водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере 425 грн, а за отсутствие удостоверения водителя вообще — 3400 грн;

20 400 грн штрафа за вождение в период, когда водитель лишен права управления;

17 000 грн — за отказ проходить тест на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ;

для пешеходов также предусмотрен штраф в размере 255 грн за переход дороги в неустановленном месте.

Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении.

Законом предусматривается возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Справка Finance.ua:

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» № 1231-IX Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года.