Forbes обновил список богатейших украинцев

Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы

Многим украинским миллиардерам помог и рост цен на сталь – за год она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700/т. Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – МХП. Совладельцы «Эпицентра» Александр и Галина Гереги, хотя и обладают состоянием свыше $1 млрд, не попали в список миллиардеров, поскольку супруги присутствует в глобальном списке лишь тогда, когда их общие доходы превышают $2 млрд.

Ринат Ахметов. Состояние самого богатого человека Украины выросло до $7,6 млрд. Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes.

Составляющие богатства:

Метинвест $3,3 млрд.

ДТЭК $2,1 млрд.

$2,1 млрд. Недвижимость $0,7 млрд.

ПУМБ $0,3 млрд.

$0,3 млрд. Лемтранс $0,3 млрд.

Другие активы $0,9 млрд.

Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.

Составляющие богатства:

Недвижимость $0,8 млрд

Денежные средства $0,7 млрд

Interpipe $0,5 млрд

Другие активы $0,5 млрд.

Состояние Константина Жеваго выросло до $2,1 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,1 млрд.

Составляющие богатства:

Ferrexpo $1,4 млрд

Arterium $0,3 млрд

Денежные средства $0,3 млрд*

Другие активы $0,1 млрд

— После обновления глобального списка миллиардеров с редакцией Forbes Украина связались представители Константина Жеваго для уточнения суммы денежных средств, которые ему принадлежат. Оценка объема денежных средств может быть изменена.

Состояние Игоря Коломойского выросло до $1,8 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1 млрд.

Составляющие богатства:

Нефтегазовые активы $0,7 млрд

Металлургические активы $0,4 млрд

Денежные средства $0,2 млрд

Недвижимость $0,1 млрд

Днепроазот $0,1 млрд

Медиа $0,1 млрд

Другие активы $0,2 млрд.

Состояние Геннадия Боголюбова выросло до $1,7 млрд. В июне 2020 Forbes Украина оценивал его в $1,2 млрд.

Составляющие богатства:

Нефтегазовые активы $0,7 млрд

Денежные средства $0,5 млрд

Другие активы $0,5 млрд

Состояние Петра Порошенко выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.

Составляющие богатства:

Roshen $1,1 млрд

Денежные средства $0,2 млрд

Укрпроминвест-Агро $0,1 млрд

Другие активы $0,2 млрд.

Вадим Новинский попал в рейтинг миллиардеров с состоянием $1,4 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $810 млн.

Составляющие богатства:

Метинвест $1,1 млрд

Денежные средства $0,1 млрд

Enwell Energy $0,1 млрд

Другие активы $0,1 млрд

Полный список богатейших людей мира доступен онлайн по ссылке.