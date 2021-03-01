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Forbes обновил список богатейших украинцев

Forbes обновил список богатейших украинцев

Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы

Многим украинским миллиардерам помог и рост цен на сталь – за год она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700/т. Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – МХП. Совладельцы «Эпицентра» Александр и Галина Гереги, хотя и обладают состоянием свыше $1 млрд, не попали в список миллиардеров, поскольку супруги присутствует в глобальном списке лишь тогда, когда их общие доходы превышают $2 млрд.

Ринат Ахметов. Состояние самого богатого человека Украины выросло до $7,6 млрд. Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes.

Составляющие богатства:

  • Метинвест $3,3 млрд.
  • ДТЭК $2,1 млрд.
  • Недвижимость $0,7 млрд.
  • ПУМБ $0,3 млрд.
  • Лемтранс $0,3 млрд.
  • Другие активы $0,9 млрд.

Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.

Составляющие богатства:

  • Недвижимость $0,8 млрд
  • Денежные средства $0,7 млрд
  • Interpipe $0,5 млрд
  • Другие активы $0,5 млрд.

Состояние Константина Жеваго выросло до $2,1 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,1 млрд.

Составляющие богатства:

  • Ferrexpo $1,4 млрд
  • Arterium $0,3 млрд
  • Денежные средства $0,3 млрд*
  • Другие активы $0,1 млрд
  • — После обновления глобального списка миллиардеров с редакцией Forbes Украина связались представители Константина Жеваго для уточнения суммы денежных средств, которые ему принадлежат. Оценка объема денежных средств может быть изменена.

Состояние Игоря Коломойского выросло до $1,8 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1 млрд.

Составляющие богатства:

  • Нефтегазовые активы $0,7 млрд
  • Металлургические активы $0,4 млрд
  • Денежные средства $0,2 млрд
  • Недвижимость $0,1 млрд
  • Днепроазот $0,1 млрд
  • Медиа $0,1 млрд
  • Другие активы $0,2 млрд.

Состояние Геннадия Боголюбова выросло до $1,7 млрд. В июне 2020 Forbes Украина оценивал его в $1,2 млрд.

Составляющие богатства:

  • Нефтегазовые активы $0,7 млрд
  • Денежные средства $0,5 млрд
  • Другие активы $0,5 млрд

Состояние Петра Порошенко выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.

Составляющие богатства:

  • Roshen $1,1 млрд
  • Денежные средства $0,2 млрд
  • Укрпроминвест-Агро $0,1 млрд
  • Другие активы $0,2 млрд.

Вадим Новинский попал в рейтинг миллиардеров с состоянием $1,4 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $810 млн.

Составляющие богатства:

  • Метинвест $1,1 млрд
  • Денежные средства $0,1 млрд
  • Enwell Energy $0,1 млрд
  • Другие активы $0,1 млрд

Полный список богатейших людей мира доступен онлайн по ссылке.

По материалам Forbes.ua
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