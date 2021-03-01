Forbes обновил список богатейших украинцев

Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы
Многим украинским миллиардерам помог и рост цен на сталь – за год она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700/т. Юрий Косюк потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – МХП. Совладельцы «Эпицентра» Александр и Галина Гереги, хотя и обладают состоянием свыше $1 млрд, не попали в список миллиардеров, поскольку супруги присутствует в глобальном списке лишь тогда, когда их общие доходы превышают $2 млрд.
Ринат Ахметов. Состояние самого богатого человека Украины выросло до $7,6 млрд. Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes.
Составляющие богатства:
Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.
Составляющие богатства:
Состояние Константина Жеваго выросло до $2,1 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,1 млрд.
Составляющие богатства:
Состояние Игоря Коломойского выросло до $1,8 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1 млрд.
Составляющие богатства:
Состояние Геннадия Боголюбова выросло до $1,7 млрд. В июне 2020 Forbes Украина оценивал его в $1,2 млрд.
Составляющие богатства:
Состояние Петра Порошенко выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.
Составляющие богатства:
Вадим Новинский попал в рейтинг миллиардеров с состоянием $1,4 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $810 млн.
Составляющие богатства:
Полный список богатейших людей мира доступен онлайн по ссылке.
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