Межбанк: пятница прошла без сюрпризов

Пятница на валютном межбанке прошла в уже привычном противостоянии курсовых интересов и задач крупных игроков при невмешательстве Нацбанка. За день курс доллара почти не изменился и с утренних 27,72/27,735 гривен к вечеру 12 марта американская валюта котировалась в пределах 27,715/27,73 гривен, а евро вечером в пятницу даже незначительно просел до 33,06/33,08 гривен с утренних 33,11/33,13. В целом, день прошел достаточно рутинно и без сюрпризов. В первой половине сессии клиенты закрыли основные объемы сделок, а после 14 часов рынок быстро опустел в преддверии выходных.
Ход торгов:
С утренних 27,72/27,735 доллар вырос до 27,735/27,75 гривен к 11:00, а затем достаточно быстро опустился до 27,725/27,74 к 12 часам и до 27,70/27,715 к обеду. Покупатели и продавцы быстро находили компромисс по курсу и чувствовалось, что приближение конца недели делает все стороны более сговорчивыми.
После обеда рынок начал снижать свои обороты и на фоне уменьшения количества сделок к 15 часам доллар замер на отметке 27,71/27,725 гривен, а к 16:00 уже окончательно остановился на уровне 27,715/27,73 уже до самого завершения сессии. Нацбанк участия в торгах не принимал.
Главные события 12 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,71 / 27,73
евро – 33,06 / 33,08
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1937 / 1,1939
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