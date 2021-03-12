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Эффективность вакцины Johnson & Johnson против видов коронавируса превышает 80%

Эффективность вакцины Johnson & Johnson против видов коронавируса превышает 80%

Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson показала эффективность 81% относительно южноафриканского штамма. Также она на 87% эффективна против бразильского штамма.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

«Общая эффективность против развития острых форм заболевания, вызванного южноафриканским вариантом, выявлена на уровне 81%, против бразильской вариации — 87%», — сказал глава подразделения инфекционных заболеваний и вакцин Janssen Йохан Ван Хоф.

Он также добавил, что на основе этих данных, вакцина эффективна в предотвращении даже тяжелых форм заболеваний, вызываемых этими штаммами.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson. Еврокомиссия уже также одобрила ее применение на территории ЕС.

Кроме того, президент США Джо Байден поручил Министерству здравоохранения закупить еще 100 млн доз вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.

Также сообщалось, что вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса.

По материалам РБК-Украина
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