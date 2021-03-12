В Северной Македонии будут дотировать путешествия во время отпуска

Македония в этом году потратит по меньшей мере четверть миллиона долларов на дотации внутренних путешествий для граждан страны.
Об этом со ссылкой на слова министра экономики Северной Македонии Крешника Бектеши пишет Синьхуа.
«Министерство экономики Северной Македонии решило выделить 15 млн македонских денаров (около 289 тыс. долларов США) на субсидии ежегодных отпускных путешествий гражданам с низким доходом», — говорится в материале.
Отмечается, что правительство намерено таким образом одновременно поддержать внутренний туризм и помочь малообеспеченным гражданам отдохнуть и посетить туристические достопримечательности страны. Ожидается, что все выделенные средства будут потрачены в первой половине этого года.
Синьхуа напоминает, что в прошлом году министерство экономики Северной Македонии потратило 12 млн евро на специальные ваучеры для поощрения туризма.
«Туристический сектор Северной Македонии сильно пострадал от пандемии COVID-19. Количество иностранных туристов, посетивших страну в прошлом году, упало на 84,4%, если сравнить с 2019-м», — утверждает агентство.
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