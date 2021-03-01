В Украине небольшие отели получат новый статус

В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные услуги, могут получить новый статус. Верховной Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект № 2673.
Об этом сообщает информационное управление
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Согласно документу, небольшие отели смогут называться отелями.
«Комитет решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона № 2673. Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма путем расширения круга субъектов оказания гостиничных услуг», — указано в сообщении.
Отметим, что по нынешнему законодательству гостиничные услуги могут предоставлять только юридические лица.
В случае принятия документа небольшие отели станут полноправными участниками гостиничного рынка.
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