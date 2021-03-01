В НАПК объяснили, как декларировать собственные расходы

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции рассказали, как правильно вносить собственные расходы в декларацию.

“На свадьбу вашего сына вы решили подарить молодой семье новенькое авто? Если для его покупки вы потратили более 50 прожиточных минимумов (ПМ), то вам нужно будет указать эту информацию в декларации”, – отмечают в ведомстве.

В то же время эти расходы в главе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации указываются дважды: как расход, когда вы купили авто (на свое имя), и как сделка, когда вы его подарили (по договору дарения).

В каких еще случаях нужно указывать расходы в главе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации, рассказываем далее.

В декларации указываются сведения только о тех расходах, у которых есть одновременно все 3 признака:

размер расхода превышает 50 ПМ (для декларации за 2020 год 50 ПМ = 105 100 грн);

расход осуществлен именно субъектом декларирования (расходы членов семьи не указываются в этом разделе декларации);

расход был осуществлен в отчетном периоде.

Какие расходы нужно декларировать:

1) средства, которые вы передали в связи с совершением сделки с целью:

приобрести в собственность, владение, пользование активов, указанных в ч. 1 ст. 46 Закона, и/или услуг (например, оплата обучения, лечения, косметических, туристических услуг и т.п.);

выполнить договорные обязательства, в том числе финансовые (независимо от того, являетесь ли вы должником или кредитором по обязательству)

оказать благотворительную материальную, финансовую помощь;

оказать финансовую поддержку политической партии в форме взноса;

выполнить решение суда, вступившее в законную силу;

подарить (денежные средства в качестве подарка);

2) имущество субъекта декларирования (при условии прекращения права собственности на него), которое является:

средством платежа в соответствии с условиями договора (например, предметом договора мены (бартера);

материальной поддержкой политической партии в форме взноса;

взносом в уставный капитал общества и т.д.

В НАПК также обращают внимание на то, что в декларации типа «кандидата на должность» раздел декларации «Расходы и сделки субъекта декларирования» заполнять не нужно.

Подробнее о декларировании расходов и сделок можно прочитать по ссылке.