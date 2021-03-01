В НАПК объяснили, как декларировать собственные расходы

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции рассказали, как правильно вносить собственные расходы в декларацию.
“На свадьбу вашего сына вы решили подарить молодой семье новенькое авто? Если для его покупки вы потратили более 50 прожиточных минимумов (ПМ), то вам нужно будет указать эту информацию в декларации”, – отмечают в ведомстве.
В то же время эти расходы в главе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации указываются дважды: как расход, когда вы купили авто (на свое имя), и как сделка, когда вы его подарили (по договору дарения).
В каких еще случаях нужно указывать расходы в главе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации, рассказываем далее.
В декларации указываются сведения только о тех расходах, у которых есть одновременно все 3 признака:
Какие расходы нужно декларировать:
1) средства, которые вы передали в связи с совершением сделки с целью:
2) имущество субъекта декларирования (при условии прекращения права собственности на него), которое является:
В НАПК также обращают внимание на то, что в декларации типа «кандидата на должность» раздел декларации «Расходы и сделки субъекта декларирования» заполнять не нужно.
Подробнее о декларировании расходов и сделок можно прочитать по ссылке.
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