США ожидают, что Украина продолжит расследовать деятельность Коломойского

США надеются, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим владельцам. Кроме того, в США ожидают, что Украина продолжит расследовать обстоятельства, которые привели к национализации ПриватБанка, в частности, деятельность его бывшего совладельца Игоря Коломойского.
Об этом заявил американский дипломат, директор Института Маккейна и экс-спецпредставитель Госдепартамента США в Украине (2017−2019) Курт Волкер.
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«Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского. – Ред.) в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, – это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков», — сказал Волкер во время открытой дискуссии в Киеве 11 марта, отвечая на вопрос об ожиданиях США относительно дальнейших шагов Украины после внесения Коломойского в список санкций.
Волкер подчеркнул, что в кругах американского политикума, по его мнению, есть ожидания, что ПриватБанк не будет выплачивать любые компенсации бывшим владельцам.
Напомним, США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.
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