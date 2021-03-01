Ипотека не будет доступной каждому украинцу - эксперты сообщили почему

«Ипотека — это удовольствие не из дешевых. И идея „всем раздать ипотеку“, по моему мнению, „не летает“. Даже если процентная ставка будет ноль, то есть тело, которое необходимо ровно платить. Со средним уровнем дохода населения в нашей стране это вообще невозможно для массового клиента. Во всех странах ипотекой пользуется средний класс. И у нас основным драйвером развития ипотеки будет рост реальных доходов населения», — рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.
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Об этом шла речь во время круглого стола на тему «Ипотека в 2021 году: как новая госпрограмма повлияет на развитие ипотечного кредитования».
«Нам не хватает качественных заемщиков. Банки начали снижать ставки, и сейчас это уже довольно реалистичные ставки. В докризисные годы ипотека в долларах под 12% летала, как горячие пирожки. Сейчас 12−13% – в гривне, некоторые программы — под 9−10%, и спрос такой себе, оставляет желать лучшего», — объясняет банкир.
«Я также соглашусь, что мы не должны думать, что ипотека — для всех, — отметил заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев. — Все же это не потребительский кредит, не покупка телевизора в магазине, это более осознанный и дорогой объект покупки. И платежи, которые есть не только по процентам, но и по кредиту — они существенны. Поэтому я бы сказал, что это средний, но не массовый сегмент».
Почти каждому второму заемщику отказывают — уровень согласования сейчас 60%. «Должна быть хорошая кредитная история, которая показывает, как клиент вел себя в прошлом», — подчеркнул Семен Бабаев.
Снижение ставок и первого взноса может расширить круг участников ипотечных программ. «Имеем более низкую ставку, значит, больше клиентов с тем же уровнем доходов может зайти. Имеем также более низкое участие. Если раньше это было 30−40%, то сейчас практически все банки минимум 20% требуют участия собственными средствами. И это тоже позволяет, не имея больших сбережений, входить в программу», — говорит заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха.
Но первый взнос все еще высок. «Незначительно снизился первый взнос. Раньше составлял 45%, сейчас — 35%», — говорит первая заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.
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