Украинцы предпочитают монетизированный «пакет малыша»

Более 34 тысяч семей с новорожденными детьми с начала года получили денежную компенсацию государственной помощи «пакет малыша», немногим более 16 тысяч семей получили это пособие в натуральной форме.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
«Пакет малыша» выдается семьям новорожденных в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, или ребенок родился за пределами учреждения здравоохранения или даже за пределами Украины, тогда «пакет малыша» можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания получателя, подав соответствующее заявление не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка.
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