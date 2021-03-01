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Во Львове на строительстве военных казарм «отмыли» 2,4 млн грн

Во Львове на строительстве военных казарм «отмыли» 2,4 млн грн

Во Львове владелец предприятия завладел бюджетными средствами в размере 4,7 млн ​​грн, выделенных из госбюджета на строительство казарм.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 12 февраля.

«Директор и владелец предприятия (генподрядчик) умышленно подделал акты приема выполненных строительных работ, в которых отметил объемы, виды и стоимость выполненных работ, которые фактически не были выполнены. Он подписал их, заверил печатью общества и предоставил Западному территориальному квартирно-эксплуатационному управлению», — сказано в сообщении.

Директор предприятия совершил отмывание средств в размере 2,4 млн грн, пояснили правоохранители.

«Для этого он сделал ряд переводов указанных денег на другой расчетный счет предприятия, которые в дальнейшем были направлены (перечислены) предприятием на выдачу наличных из банкомата по карте и лично получены руководителем предприятия», — добавили в ГБР.

Таким образом государству был нанесен ущерб на 4,7 млн ​​грн.

Теперь руководителя компании подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах; служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия; легализации имущества, полученного преступным путем.

Также строительные работы были выполнены с нарушением проектной документации и строительных норм, что может привести к полному разрушению казарм.

Генподрядчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По материалам Корреспондент.net
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