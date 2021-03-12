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Jeep презентовал роскошные крупные внедорожники (фото)

Jeep презентовал роскошные крупные внедорожники (фото)

Американский бренд Jeep официально представил возрожденный Grand Wagoneer. Внедорожники выйдут на рынок этим летом.

Концепт Jeep Grand Wagoneer был представлен в начале прошлой осени теперь официально стал серийным. Производитель одновременно показал премиальную версию модели и простой вариант — без приставки Grand в названии.

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В обоих случаях речь идет о рамном трехрядном внедорожнике, который вмещает до восьми человек. Габариты новинки — 5,43×2,12×1,92 метра, колесная база — 3,12 метра, объем багажника — 775 литров. По словам производителя, это лидер класса по пространству на заднем ряду и в грузовом отсеке, а также — по буксирным возможностям: максимальная масса прицепа — более 4,5 т.

Внедорожнику по умолчанию положена отделка салона кожей наппа, цифровые приборы на 10,3 дюйма, 10,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы Uconnect 5. Опционально под ним установят еще один, 10,3-дюймовый экран для управления климатической системой и другими функциями комфорта.

Диван второго ряда можно заменить раздельными «капитанскими» креслами. Всего предусмотрено три комплектации: Series I, II и III. В старшую, среди прочего, включена акустическая система от люксового бренда McIntosh с 19 динамиками и 950-ваттным усилителем.

Цены на Jeep Wagoneer начинаются от 57 995 долларов. Его ключевые конкуренты — Chevrolet Tahoe, Ford Expedition, Toyota Sequoia — стоят заметно дешевле, но ни один из них не может похвастаться столь же богатой стандартной комплектацией.

Jeep Grand Wagoneer, нацеленный на соперничество с Cadillac Escalade, GMC Yukon Denali, Lincoln Navigator и Lexus LX, оценили в 86 995 долларов. Такой внедорожник оснащается 6,4-литровым V8 на 477 л.с. и 617 Нм. Полный привод Quadra-Trac II, пневмоподвеска и раздельные сиденья второго ряда в данном случае включены в стандартное оснащение. Цифровая приборка увеличена до 12,3 дюймов, установлен отдельный экран для переднего пассажира и еще три — для второго ряда (как на концепте).

В отделке Grand Wagoneer использованы натуральное дерево и алюминий, а в комплектациях Series II и Series III — еще и кожа Palermo. В топовом исполнении акустическая система идет с 1950-ваттным усилителем и 23 динамиками.

По материалам MotorСar
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