Jeep презентовал роскошные крупные внедорожники (фото)

Американский бренд Jeep официально представил возрожденный Grand Wagoneer. Внедорожники выйдут на рынок этим летом.
Концепт Jeep Grand Wagoneer был представлен в начале прошлой осени теперь официально стал серийным. Производитель одновременно показал премиальную версию модели и простой вариант — без приставки Grand в названии.
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В обоих случаях речь идет о рамном трехрядном внедорожнике, который вмещает до восьми человек. Габариты новинки — 5,43×2,12×1,92 метра, колесная база — 3,12 метра, объем багажника — 775 литров. По словам производителя, это лидер класса по пространству на заднем ряду и в грузовом отсеке, а также — по буксирным возможностям: максимальная масса прицепа — более 4,5 т.
Внедорожнику по умолчанию положена отделка салона кожей наппа, цифровые приборы на 10,3 дюйма, 10,1-дюймовый тачскрин мультимедийной системы Uconnect 5. Опционально под ним установят еще один, 10,3-дюймовый экран для управления климатической системой и другими функциями комфорта.
Диван второго ряда можно заменить раздельными «капитанскими» креслами. Всего предусмотрено три комплектации: Series I, II и III. В старшую, среди прочего, включена акустическая система от люксового бренда McIntosh с 19 динамиками и 950-ваттным усилителем.
Цены на Jeep Wagoneer начинаются от 57 995 долларов. Его ключевые конкуренты — Chevrolet Tahoe, Ford Expedition, Toyota Sequoia — стоят заметно дешевле, но ни один из них не может похвастаться столь же богатой стандартной комплектацией.
Jeep Grand Wagoneer, нацеленный на соперничество с Cadillac Escalade, GMC Yukon Denali, Lincoln Navigator и Lexus LX, оценили в 86 995 долларов. Такой внедорожник оснащается 6,4-литровым V8 на 477 л.с. и 617 Нм. Полный привод Quadra-Trac II, пневмоподвеска и раздельные сиденья второго ряда в данном случае включены в стандартное оснащение. Цифровая приборка увеличена до 12,3 дюймов, установлен отдельный экран для переднего пассажира и еще три — для второго ряда (как на концепте).
В отделке Grand Wagoneer использованы натуральное дерево и алюминий, а в комплектациях Series II и Series III — еще и кожа Palermo. В топовом исполнении акустическая система идет с 1950-ваттным усилителем и 23 динамиками.
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