По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (30,055 млн грн и 41,603 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (58 и 34), максимальный курс продажи доллара 27,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,76−27,77 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 71,658 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 7 777
27,7600 — 20 000
27,7500 — 14 000
27,7500 — 50 000
27,7500 — 17 000
27,7500 — 18 000
27,7500 — 49 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,7000 — 500
27,7600 — 20 000
27,7600 — 8 000
27,7600 — 1 000
27,7600 — 27 888
27,7600 — 37 888
27,7700 — 40 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7837 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,7438 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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