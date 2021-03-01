По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (30,055 млн грн и 41,603 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (58 и 34), максимальный курс продажи доллара 27,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,76−27,77 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 71,658 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8000 — 7 777

27,7600 — 20 000

27,7500 — 14 000

27,7500 — 50 000

27,7500 — 17 000

27,7500 — 18 000

27,7500 — 49 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,7000 — 500

27,7600 — 20 000

27,7600 — 8 000

27,7600 — 1 000

27,7600 — 27 888

27,7600 — 37 888

27,7700 — 40 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7837 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,7438 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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