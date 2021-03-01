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Как получить справку об отсутствии задолженности

Как получить справку об отсутствии задолженности

Справка об отсутствии задолженности формируется при отсутствии у плательщика налогового долга и/или недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Приказом Министерства финансов Украины от 03.09.2018 № 733 утвержден «Порядок предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы».

Для получения справки необходимо подать заявление о предоставлении Справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (Заявление) по форме, согласно приложению 2 к Порядку №733.

Заявление подается плательщиком (на его выбор):

  • в бумажной форме – в Государственную налоговую инспекцию по основному месту учета такого плательщика или в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять мероприятия по погашению налогового долга,
  • в электронной форме – на адрес уполномоченного органа через личную часть электронного кабинета, размещенного на официальном веб-портале ГНС по ссылке: https://cabinet.tax.gov.ua/login.

Вход в личную часть (личный кабинет) электронного кабинета осуществляется после идентификации лица с использованием квалифицированной электронной подписи.

Создать и отправить Заявление возможно в меню «Заявления, запросы для получения информации» личной части Электронного кабинета путем выбора соответствующей электронной формы документа.

В заявлении обязательно указывается:

  • ссылка на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам,
  • наименование субъекта (предприятия, учреждения, организации), в который (которую) справка будет подана.

Справка предоставляется по выбору плательщика в бумажной или электронной форме, о чем он указывает в заявлении.

Справка или отказ в предоставлении справки готовятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления.

Справку в бумажной форме плательщик получает непосредственно в органе, в который было подано заявление.

Справку в электронной форме плательщик получает в личной части Электронного кабинета.

Срок действия справки составляет 10 календарных дней с даты ее формирования.

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По материалам Finance.UA
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