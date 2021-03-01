Как получить справку об отсутствии задолженности

Справка об отсутствии задолженности формируется при отсутствии у плательщика налогового долга и/или недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Приказом Министерства финансов Украины от 03.09.2018 № 733 утвержден «Порядок предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы».
Для получения справки необходимо подать заявление о предоставлении Справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы (Заявление) по форме, согласно приложению 2 к Порядку №733.
Заявление подается плательщиком (на его выбор):
Вход в личную часть (личный кабинет) электронного кабинета осуществляется после идентификации лица с использованием квалифицированной электронной подписи.
Создать и отправить Заявление возможно в меню «Заявления, запросы для получения информации» личной части Электронного кабинета путем выбора соответствующей электронной формы документа.
В заявлении обязательно указывается:
Справка предоставляется по выбору плательщика в бумажной или электронной форме, о чем он указывает в заявлении.
Справка или отказ в предоставлении справки готовятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления.
Справку в бумажной форме плательщик получает непосредственно в органе, в который было подано заявление.
Справку в электронной форме плательщик получает в личной части Электронного кабинета.
Срок действия справки составляет 10 календарных дней с даты ее формирования.
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