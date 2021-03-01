Китай запустил ракету с экспериментальным спутником

Власти Китая в пятницу, 12 марта, запустили ракету-носитель «Чанчжэн-7A Y2» с космодрома Вэньчан.

Об этом сообщает Синьхуа.

Ракета-носитель, которая должна вывести на орбиту экспериментальный спутник, стартовала с космодрома в 01:51 по пекинскому времени.

Этот спутник будет главным образом использоваться для проведения на орбите испытаний новых технологий, включая мониторинг космической среды.

Отмечается, что «Чанчжэн-7A Y2» — модифицированная версия ракеты «Чанчжэн-7», она представляет собой новое поколение разработанных и построенных Китаем высокоорбитальных ракет среднего размера. Ее грузоподъемность составляет не менее 7 тонн для геосинхронной орбиты.

При взлетной массе 573 тонны новая ракета-носитель имеет большую грузоподъемность, чем предыдущие модели. Основные ракеты-носители Китая, находящихся в эксплуатации, могут поднимать 5,5 тонны полезной нагрузки на геосинхронную переходную орбиту, а «Чанчжэн-7А» способна отправить на высокую орбиту полезную нагрузку весом не менее 7 тонн.

Для «Чанчжэн-7А» используется экологически чистое топливо, состоящее из жидкого кислорода и керосина. Ее запуск знаменует собой модернизацию китайских ракет-носителей среднего размера.